У Данії міністр пішов у відставку після знищення заражених COVID-19 мільйонів норок

У Данії 18 листопада відзвітували про знищення всіх норок, які були заражені коронавірусом. У цей же день міністр сільського господарства оголосив про свою відставку.

Як повідомляє Управління ветеринарії і продовольства, було вбито тварин на 284 фермах. Також підозрюють, що вони заражені іще на 25.

Перевірка ферм на наявність інфекції триває.

Водночас 18 листопада міністр сільського господарства, продовольства і рибальства Моген Єнсен оголосив про свою відставку.

Його розкритикували за рішення знищити норок, тому що для цього не було законних підстав.

Чиновник заявив про помилку і вибачився: "Я вибачався раніше і прошу вибачення зараз, я відповідальний за те, що трапилося".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Данія, яка є найбільшим у світі виробником норки, в листопаді оголосила про плани знищити більше 15 млн тварин.

На такий крок у країні вирішили піти через побоювання, що мутація COVID-19, яка передається від гризуна до людини, може поставити під загрозу майбутні вакцини.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила план із розслідування причин пандемії COVID-19. Зокрема, фахівці вивчать захворюваність серед тварин, зокрема і норок.