У Cirque du Soleil розбився акробат на очах у глядачів: моторошне відео

У США акробат Янн Арно, який пропрацював в Cirque du Soleil 15 років, впав з висоти під час виступу і помер в лікарні.

Відео з місця НП, на якому акробату намагаються надати допомогу, було опубліковано на каналі WFLA. Повідомляється, що Арно зірвався з висоти, впавши на сцену під час шоу VOLTA прямо на очах у глядачів.

Акробат вважався одним з найбільш досвідчених артистів цирку. Випадок став третім смертельним за вермя існування цирку.

У червні 2013 року акробатка Сара Гійо-Гійяр впала в оркестрову яму під час виступу і померла в автомобілі швидкої. Також розбилася Ліза Скіннер, впавши з висоти.

Як повідомляв "Обозреватель", моторошне падіння акробата з під купола цирку в Росії потрапило на відео.