У чотирьох регіонах Італії за добу не зафіксували жодного хворого COVID-19

За останню добу в Італії зафіксували 193 нових випадки зараження COVID-19, але в чотирьох регіонах не виявили жодного хворого.

Як повідомляє агентство ANSA, загальна кількість хворих зросла до 242 149, а кількість загиблих перевищує 35 тисяч.

"Протягом останніх 24 годин зафіксовано 193 нових випадки захворювання, вчора було 138. Загальна кількість підтверджених випадків хвороби зросла до 242 149", – повідомили у виданні.

Також за добу додалося 15 летальних випадків. У той же час регіонах в Умбрія, Сардинія, Валле-д'Аоста і Молізе не зафіксували жодного випадку зараження. Також низькі показники є в кількох провінціях: наприклад, в Павії, Милан, Варес, Лекко і Монца-е-Бріанца виявили по одному новому хворому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в регіоні Ломбардія на півночі Італії вчені виявили два різні штами нового коронавірусу, один з яких поширювався серед населення вже в середині січня.