Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

У Чорному морі спалахнув і затонув російський корабель: що відомо

2.9т Читати матеріал російською

У Чорному морі на російському риболовецькому судні трапилася пожежа, у результаті якої воно затонуло.

На борту перебували шість осіб. Усі вони були доставлені на берег попутними суднами, повідомляє "РИА Новости". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Від оперативного чергового Єдиної чергово-диспетчерської служби Туапсинського району надійшла інформація про те, що в акваторії Чорного моря, на відстані 1,5 км від берегової лінії селища Джубга, за попередніми даними, сталося загоряння двигуна риболовецького судна", – повідомили рятувальники.

У Чорному морі затонуло російське судно

У Чорному морі затонуло російське судно

ТАСС

За попередніми даними, причиною стало загоряння двигуна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні поточного року в територіальні води України в Чорному морі зайшов суховантаж MELITA під прапором Російської Федерації.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
7
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...