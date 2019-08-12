У Чорному морі спалахнув і затонув російський корабель: що відомо

У Чорному морі на російському риболовецькому судні трапилася пожежа, у результаті якої воно затонуло.

На борту перебували шість осіб. Усі вони були доставлені на берег попутними суднами, повідомляє "РИА Новости". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Від оперативного чергового Єдиної чергово-диспетчерської служби Туапсинського району надійшла інформація про те, що в акваторії Чорного моря, на відстані 1,5 км від берегової лінії селища Джубга, за попередніми даними, сталося загоряння двигуна риболовецького судна", – повідомили рятувальники.

У Чорному морі затонуло російське судно ТАСС

За попередніми даними, причиною стало загоряння двигуна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні поточного року в територіальні води України в Чорному морі зайшов суховантаж MELITA під прапором Російської Федерації.

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