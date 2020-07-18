У Чорному морі почалася "підготовка" до навчань Sea Breeze 2020. Фото

У Чорному морі біля берегів Болгарії проходять міжнародні військові навчання Breeze 2020 за участю 10 країн НАТО. Вони випереджають українсько-американські навчання Sea Breeze 2020.

Як повідомляє NavalNews, у навчаннях представлені озброєні сили самої Болгарії, а також Бельгії, Італії, Греції, Румунії, Грузії, Іспанії, Франції, Туреччини і США (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Задіяні 27 кораблів, 9 літаків і 2413 військових. Зокрема, в навчаннях бере участь есмінець ВМС США USS Porter, який зайшов у Чорне море на минулому тижні.

Мета навчань – поліпшення бойової готовності і відпрацювання тактичної взаємодії сил для здійснення спільних операцій у Чорному морі.

У Чорному морі стартували навчання НАТО Breeze 2020 navalnews.net

У навчаннях Breeze 2020 беруть участь 10 країн НАТО navalnews.net

У навчаннях Breeze 2020 бере участь есмінець ВМС США USS Porter navalnews.net

Відзначимо, що з 20 по 26 липня у Чорному морі пройдуть відомі міжнародні військові навчання Sea Breeze 2020. На території України було заплановано проведення шести багатонаціональних навчань, з яких одне скасовано через пандемію коронавірусу. Поза межами України була запланована участь підрозділів ЗС України в 17 багатонаціональних навчаннях, з яких 7 скасували організатори.

Як писав OBOZREVATEL, участь у Sea Breeze 2020 також візьмуть близько десяти країн і кораблі постійної групи НАТО.