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25 листопада • оновлено в 23:56
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14 тисяч жертв: у Чорному морі трапилася масштабна аварія з кораблем. Шокуюче відео 18+

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У Чорному морі біля берегів Румунії перекинулося вантажне судно, на якому перевозили 14600 овець, у результаті чого майже всі тварини потонули.

Про це повідомляє "The Guardian" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що корабель "Queen Hind" під прапором Палау прямував до Саудівської Аравії, але перекинувся незабаром після виходу з румунського порту Мідія.

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У Чорному морі потонули 14 тисяч овець

У Чорному морі потонули 14 тисяч овець

The Guardian

У Чорному морі потонули 14 тисяч овець

У Чорному морі потонули 14 тисяч овець

The Guardian

Рятувальники евакуювали всіх членів екіпажу, який складався з 20 сирійців і одного ліванця. Також залишилися живими 32 вівці.

Рятувальники, яких підтримували військові, поліція і водолази, намагалися підняти корабель і відтягнути його назад до порту, проте спроби не привели до успіху.

В асоціації тваринників Румунії були вражені тим, що трапилося. Активісти заявили, що оскільки все ще відбуваються такі НП, перевіз худоби кораблем слід заборонити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Арктиці на мисі Геллера моржі напали на гумовий десантний катер військових Росії і потопили його.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Румунія
Тег
Чорне море
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Ш. Олег
Ш. Олег
За подобные заголовки при кровавом Сталине ссылали на Соловки. Всю редакцию - включая уборщицу и кошку. Пожизненно. Без права на переписку. И правильно делали, между прочим! :)
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