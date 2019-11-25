14 тисяч жертв: у Чорному морі трапилася масштабна аварія з кораблем. Шокуюче відео 18+

У Чорному морі біля берегів Румунії перекинулося вантажне судно, на якому перевозили 14600 овець, у результаті чого майже всі тварини потонули.

Про це повідомляє "The Guardian" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що корабель "Queen Hind" під прапором Палау прямував до Саудівської Аравії, але перекинувся незабаром після виходу з румунського порту Мідія.

У Чорному морі потонули 14 тисяч овець The Guardian

У Чорному морі потонули 14 тисяч овець The Guardian

Рятувальники евакуювали всіх членів екіпажу, який складався з 20 сирійців і одного ліванця. Також залишилися живими 32 вівці.

Рятувальники, яких підтримували військові, поліція і водолази, намагалися підняти корабель і відтягнути його назад до порту, проте спроби не привели до успіху.

В асоціації тваринників Румунії були вражені тим, що трапилося. Активісти заявили, що оскільки все ще відбуваються такі НП, перевіз худоби кораблем слід заборонити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Арктиці на мисі Геллера моржі напали на гумовий десантний катер військових Росії і потопили його.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!