У Чорногорію повернувся коронавірус: країна заявила про нову епідемію

Карина Бондаренко Світ 06:40, 22.07.2020 Оновлено: 06:43, 22.07.2020

У Чорногорії, яка першою в Європі перемогла коронавірус, знову оголосили епідемію на території всієї країни.

Нові обмежувальні заходи набули чинності 22 липня через зростання кількості заражених COVID-19. Про це повідомили на офіційній сторінці уряду країни в Twitter.

У зв'язку з епідемією громадяни старше семи років повинні носити маски на вулиці і в приміщеннях. Також в Чорногорії обмежили масові зібрання на вулицях і в приміщеннях.

У Чорногорії оголосили епідемію коронавірусу
Офіційна сторінка уряду в Twitter

Як писав OBOZREVATEL раніше, Чорногорія 25 травня стала першою країною в Європі, повністю подолала пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

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