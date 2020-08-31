У Чорногорії машина в'їхала в натовп людей: свідки влаштували самосуд

Карина Бондаренко Світ 06:29, 31.08.2020

У Чорногорії водій на BMW в'їхав у натовп людей, які відзначали попередні результати парламентських виборів, згідно з якими перемогла опозиція.

Подія трапилася в місті Нікшич, повідомляє Vijesti. В результаті НП госпіталізували трьох осіб, інших постраждалих з легкими тілесними ушкодженнями відпустили додому.

Відзначається, що до приїзду поліцейських на місце аварії очевидці вдалися до самосуду і напали на ймовірного винуватця аварії.

ДТП в Чорногорії
Vijesti
Свідки влаштували водію самосуд
Vijesti

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, опозиція в Чорногорії оголосила про перемогу на виборах і падіння "30-річного режиму".

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