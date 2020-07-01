У Чорногорії легалізували одностатеві шлюби

У середу, 1 липня, Чорногорія проголосувала за легалізацію одностатевих шлюбів, ставши першою країною за межами ЄС і Західної Європи, яка на законних підставах визнала права ЛГБТ+ спільноти.

Як повідомляє Reuters, закон отримав 42 голоси "За" з можливих 81.

Президент Міло Джуканович заявив, що тепер країна стала на крок ближче до приєднання до світових демократій, зокрема, і до Європейського Союзу. Також країна стала 32-м членом ООН, що визнає законну форму партнерства для одностатевих пар.

Сам закон набуде чинності через рік, після того, як будуть доопрацьовані законодавчі акти і підготовлені державні службовці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що у президентській партії "Слуга народу" поки немає єдиної позиції щодо легалізації марихуани та одностатевих шлюбів.