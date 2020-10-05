У Чорне море зайшов британський "дракон" із зенітними ракетами. Фото

Олексій Тітофф Світ 10:11, 5.10.2020 Оновлено: 10:33, 5.10.2020

У Чорне море через протоку Босфор зайшов британський міноносець HMS Dragon.

Про це в Twitter повідомляє сторінка спостерігачів за кораблями Cavit Ege Tulça.

"Судно HMS Dragon Королівського флоту класу Darling з керованою ракетною комплексом типу 45 HMS Dragon D 35 пройшло через Стамбульський канал на північ в напрямку Чорного моря", – зазначено в інформації.

Міноносець HMS Dragon
Twitter / Cavit Ege Tulça

Додамо, що HMS Dragon увійшов до складу ВМС Великобританії на початку 2012 року. На корпусі судна зображений валлійський дракон І-Драйг Гох – національний символ Уельсу. Це єдиний корабель Королівського флоту, який був прикрашений таким чином.

Британський міноносець HMS Dragon зайшов в Чорне море
Twitter / Cavit Ege Tulça
Британський міноносець HMS Dragon
Twitter / Cavit Ege Tulça

Водотоннажність – 8500 тонн, довжина – 152 метра, ширина – 21 м, осадка – більше 7 метрів.

HMS Dragon озброєний 114-мм знаряддям Mark 8, двома спареними пусковими установками протикорабельних ракет "Гарпун", зенітною артилерією і зенітними керованими ракетами. Є також система протичовнової захисту.

Twitter / Cavit Ege Tulça

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