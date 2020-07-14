У Чорне море увійшли дві групи кораблів НАТО

Борис Бондар Світ 21:01, 14.07.2020 Оновлено: 21:28, 14.07.2020

Кораблі Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) і Постійної протимінної групи НАТО (SNMCMG2) увійшли в Чорне море для участі в двох регіональних навчаннях, організованих флотами Болгарії та України.

Про це йдеться в заяві на сайті Об'єднаного командування ВМС НАТО. Група SNMG2 увійшла в Чорне море 9 липня.

Вона включає в себе три фрегати з Іспанії, Румунії та Туреччини на чолі з контр-адміралом Мануелем Агірре з ВМС Іспанії, з іспанським фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) як флагмана.

"Незважаючи на пандемію COVID-19, SNMG2 виконує програму заходів, запланованих на багато місяців наперед. Цей візит до Чорного моря, перший із моменту, коли я взяв командування, відповідає напряму морського командування НАТО і є ще одним прикладом постійних регіональних зобов'язань НАТО з нашими союзниками та партнерами", – сказав командувач SNMG2

Судна SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra та ITS Gaeta 7 липня вийшли у Чорне море, де до них приєднався румунський тральщик і з яким вони 10 липня прибули в Бургас.

"Із трьома країнами-союзниками, Болгарією, Румунією та Туреччиною, та двома регіональними партнерами, Україною та Грузією, що межують із Чорним морем, регулярно зустрічається Постійна військово-морська група в регіоні. Окрім проведення патрулювання морської безпеки в міжнародних водах, ці два навчання допоможуть підвищити сумісність між союзниками та регіональними партнерами", – йдеться у заяві.

У повідомленні зазначили, що у груп НАТО заплановані візити до Болгарії й України в найближчі дні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО має намір посилити присутність у Чорному морі як у важливому для себе стратегічному об'єкті.

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