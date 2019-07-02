У Чорне море для участі в "Сі Бриз-2019" зайшли ще два бойових кораблі НАТО

У вівторок, 2 липня, для участі у військово-морських навчаннях Sea Breeze-2019 у Чорне море прибули ще два бойових кораблі НАТО – британський есмінець HMS Duncan і канадський фрегат HMCS Toronto.

Про це повідомляє "Интерфакс". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що судна пройшли протоку Босфор і вирушили в напрямку Одеси.

HMS Duncan Twitter Yörük Işık

HMS Duncan Twitter Yörük Işık

HMS Duncan Twitter Yörük Işık

HMS Duncan Twitter Yörük Işık

HMCS Toronto Twitter Yörük Işık

HMCS Toronto Twitter Yörük Işık

HMCS Toronto Twitter Yörük Işık

HMCS Toronto Twitter Yörük Işık

HMCS Toronto Twitter Yörük Işık

Українсько-американські навчання "Сі Бриз-2019" (Sea Breeze 2019) стартували 1 липня в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також у північно-західній частині Чорного моря. Вони триватимуть до 12 липня.

Під час навчань військові з двох десятків країн (Румунія, Болгарія, Туреччина і Грузія та ін.) відпрацюють виконання завдань за стандартами НАТО – на землі, у воді, під водою і в повітрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бойові літаки НАТО прилетіли в Одесу. Повітряні судна доставляють в Україну особовий склад, техніку та необхідне обладнання.

Президент РФ Володимир Путін у відповідь віддав наказ перекрити ділянку Чорного моря, де 1 липня повинні були стартувати найбільші україно-американські військово-морські навчання Sea Breeze-2019.

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