У чому звинувачують "творця коронавірусу" Чарльза Лібера і хто він такий: все, що потрібно знати

28 січня в США був арештований відомий американський вчений, декан факультету хімії та хімічної біології Гарвардського університету, 61-річний доктор Чарльз Лібер. Два з половиною місяці після його арешту в соцмережах почали масово з'являтися повідомлення про те, що вчений нібито є творцем коронавірусу COVID-19.

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Як пише "Гордон", у квітні в соціальних мережах і ряді сумнівних інтернет-ресурсів з'явилися повідомлення, ніби саме Чарльз Лібер "створив і продав Китаю коронавірус, за що і був заарештований Федеральним бюро розслідувань США".

За даними Reuters, станом на 7 квітня тільки в Facebook було не менше 80 тисяч згадок про нібито зв'язок Лібера з коронавірусом.

Чарльз Лібер

Однак ні в одному офіційному звинуваченні, висунутому проти професора, немає навіть згадки про коронавірус. Мін'юст США звинуватив Лібера в незаконній допомозі Китаю, точніше – в приховуванні інформації і дачі неправдивих свідчень федеральній владі.

З висунутих звинувачень випливає, що ще в 2011-му Лібер став "стратегічним вченим" в Уханському технологічному університеті в Китаї. Крім того, приблизно п'ять років – з 2012-го по 2017-й – він брав участь у масштабній китайській програмі "Тисяча талантів", завданням якої є залучення вчених з усього світу "для сприяння науковому розвитку, економічному процвітанню і національній безпеці" КНР.

За свою роботу професор отримував від Китаю $50 тис. щомісяця, плюс йому виплатили приблизно $158 тис. в якості витрат на проживання. Крім того, вченому виділили близько $1,5 млн на створення дослідної лабораторії в Уханському технологічному університеті. Всі ці виплати Лібер приховав від своїх американських роботодавців.

Отримання іноземних грантів само по собі не є в США злочином. Але професору загрожує п'ять років в'язниці саме за приховування самого факту отримання гранту на стороні.

У січневому повідомленні Мін'юсту про арешт професора уточнюється, що кейс Чарльза Лібера – частина ініціативи американського відомства, спрямована на протидію Китаю в його спробі здійснити промислове, наукове і економічне шпигунство на території США.

Спеціальний агент бостонського відділення ФБР Джозеф Бонаволонта, який розслідував справу Лібера, заявив, що вона стосується економічного шпигунства і спроб Китаю вкрасти комерційну таємницю.

Згідно з дослідженням Thomson Reuters, 9 років тому Чарльз Лібер очолив топ-100 кращих хіміків десятиліття. У науковому світі його двічі називали головним претендентом на Нобелівську премію з хімії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ після відповідних заяв МЗС Китаю отримало розвиток припущення, що США могли занести змодельований коронавірус, який потім вийшов з-під контролю і перетворився в пандемію.

Однак вчені заявили, що версія з нібито створенням коронавірусу в США і завезенням його в Китай американськими військовими не має підтверджень.

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