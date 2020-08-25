У чому Лукашенко поклявся народу Білорусі в 1994 році: історичне відео

На фоні протестів у Білорусі в мережі спливло історичне відео того, як її лідер Олександр Лукашенко вперше присягав на вірність країні та громадянам.

На кадрах 1994 року він під біло-червоно-білим прапором клянеться служити білоруському народу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Нагадаємо, що тоді на перших президентських виборах у країні за головний пост боролися шестеро кандидатів. До того ж перемогти одразу Лукашенку не вдалося: спочатку він набрав лише 44,82% голосів, і тільки в другому турі майже подвоїв цю цифру – до 80,6%. Так, у 39 років він став главою держави, а потім переобирався ще на чотири терміни без перерв.

Лукашенко на своїй першій інавгурації, 1994 рік

Інавгурацію, яка і показана на відео, призначили на 10-й день після виборів – 20 липня 1994-го. Примітно, що дату з обраним президентом ніхто не погоджував – його просто запросили на спеціальне засідання парламенту. Ба більше, і сам захід було позбавлено особливої урочистості. Як пише TUT.by, в той час церемонія для всіх була новинкою і якогось відрепетируваного сценарію не було. Зазначається, нібито організатори просто підгледіли протокол в інших пострадянських республіках.

Лукашенко вперше присягає на вірність білоруському народу

На інавгурацію Лукашенко прийшов у новому костюмі, за чутками, спеціально зшитому з нагоди вступу на посаду. Першу в своєму житті промову про служіння на вірність країні й народу він говорив білоруською і під національним прапором країни.

"Обіймаючи посаду президента Республіки Білорусь, я урочисто клянуся служити народу Республіки Білорусь, додержуватися Конституції та законів Республіки Білорусь, сумлінно виконувати покладений на мене високий обов’язок", – промовив Лукашенко коротку клятву, тримаючи руку на Конституції 1994 року з гербом "Пагоня".

Першу клятву Лукашенка білоруському народу присутні в залі парламенту слухали сидячи

До того ж ця книга, згадують білоруські політики тих часів, не була особливою – її просто взяли у когось, можливо, навіть у кабінеті самого президента. А все, що зробили спеціально для Лукашенка, то це нову трибуну в президії Овального залу білоруського парламенту.

Також місцеві ЗМІ пишуть, що депутати прийшли на засідання в повному складі, а для того часу це було незвично. На церемонію запросили дипломатів і журналістів. Однак першу клятву президента Лукашенка всі слухали сидячи.

Повідомлення білоруських ЗМІ про першу інавгурацію Лукашенка (solnzepodobny.livejournal.com)

Відео клятви Лукашенка білоруському народу під час його першої інавгурації, в 1994 році, дивіться за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на восьмий день після виборів у Білорусі 2020 року, 16 серпня, країну сколихнули наймасовіші протести в її історії. Так, мітинг на підтримку Олександра Лукашенка пройшов під гаслом "Не дамо розвалити країну". Водночас у різних містах відбувся народний Марш за свободу – у масштабних протестних акціях взяли участь сотні тисяч осіб.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів не тільки громадськістю, а й спостерігачами на виборах в Білорусі 9 серпня.