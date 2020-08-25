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У чому Лукашенко поклявся народу Білорусі в 1994 році: історичне відео

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Світ
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Олександр Лукашенко

Вперше служити білоруському народу Лукашенко присягав у 1994 році.

На фоні протестів у Білорусі в мережі спливло історичне відео того, як її лідер Олександр Лукашенко вперше присягав на вірність країні та громадянам.

На кадрах 1994 року він під біло-червоно-білим прапором клянеться служити білоруському народу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Нагадаємо, що тоді на перших президентських виборах у країні за головний пост боролися шестеро кандидатів. До того ж перемогти одразу Лукашенку не вдалося: спочатку він набрав лише 44,82% голосів, і тільки в другому турі майже подвоїв цю цифру – до 80,6%. Так, у 39 років він став главою держави, а потім переобирався ще на чотири терміни без перерв.

Лукашенко на своїй першій інавгурації, 1994 рік

Лукашенко на своїй першій інавгурації, 1994 рік

Інавгурацію, яка і показана на відео, призначили на 10-й день після виборів – 20 липня 1994-го. Примітно, що дату з обраним президентом ніхто не погоджував – його просто запросили на спеціальне засідання парламенту. Ба більше, і сам захід було позбавлено особливої урочистості. Як пише TUT.by, в той час церемонія для всіх була новинкою і якогось відрепетируваного сценарію не було. Зазначається, нібито організатори просто підгледіли протокол в інших пострадянських республіках.

Лукашенко вперше присягає на вірність білоруському народу

Лукашенко вперше присягає на вірність білоруському народу

На інавгурацію Лукашенко прийшов у новому костюмі, за чутками, спеціально зшитому з нагоди вступу на посаду. Першу в своєму житті промову про служіння на вірність країні й народу він говорив білоруською і під національним прапором країни.

"Обіймаючи посаду президента Республіки Білорусь, я урочисто клянуся служити народу Республіки Білорусь, додержуватися Конституції та законів Республіки Білорусь, сумлінно виконувати покладений на мене високий обов’язок", – промовив Лукашенко коротку клятву, тримаючи руку на Конституції 1994 року з гербом "Пагоня".

Першу клятву Лукашенка білоруському народу присутні в залі парламенту слухали сидячи

Першу клятву Лукашенка білоруському народу присутні в залі парламенту слухали сидячи

До того ж ця книга, згадують білоруські політики тих часів, не була особливою – її просто взяли у когось, можливо, навіть у кабінеті самого президента. А все, що зробили спеціально для Лукашенка, то це нову трибуну в президії Овального залу білоруського парламенту.

Також місцеві ЗМІ пишуть, що депутати прийшли на засідання в повному складі, а для того часу це було незвично. На церемонію запросили дипломатів і журналістів. Однак першу клятву президента Лукашенка всі слухали сидячи.

Повідомлення білоруських ЗМІ про першу інавгурацію Лукашенка

Повідомлення білоруських ЗМІ про першу інавгурацію Лукашенка (solnzepodobny.livejournal.com)

Відео клятви Лукашенка білоруському народу під час його першої інавгурації, в 1994 році, дивіться за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на восьмий день після виборів у Білорусі 2020 року, 16 серпня, країну сколихнули наймасовіші протести в її історії. Так, мітинг на підтримку Олександра Лукашенка пройшов під гаслом "Не дамо розвалити країну". Водночас у різних містах відбувся народний Марш за свободу – у масштабних протестних акціях взяли участь сотні тисяч осіб.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів не тільки громадськістю, а й спостерігачами на виборах в Білорусі 9 серпня.

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БілорусьПротести у БілорусіОлександр Лукашенко
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