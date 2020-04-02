У Чилі правоохоронці жорстко затримали на ринку хвору на коронавірус жінку, яка втекла з лікарні.

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Про це повідомляє Ruptly, відповідне відео також було опубліковане в соцмережах (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Як видно на ролику, в погоню за утікачкою вирушили до десяти силовиків, деякі з них були з кийками. Водночас жінка намагалася відвернути їх, обливаючи водою, але в результаті не змогла втекти – її загнали "в кут" і скували в наручники.

У Чилі жінку з коронавірусом, яка втекла з лікарні, затримали на ринку ruptly.tv

Зазначається, що тепер сам ринок і прилеглі до нього території закрили для проведення санітарної обробки.

Відомо, що нині в Чилі зареєстровано більше 3000 випадків зараження COVID-19, 16 людей загинули.

У Чилі жінку з коронавірусом, яка втекла з лікарні, затримали на ринку ruptly.tv

У Чилі жінку з коронавірусом, яка втекла з лікарні, затримали на ринку ruptly.tv

У Чилі жінку з коронавірусом, яка втекла з лікарні, затримали на ринку ruptly.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Севастополі (окупований Росією Крим) дівчина з підозрою на коронавірус COVID-2019 Катерина Р. втекла з лікарні. Її оголосили в розшук.

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