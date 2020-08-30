У Чикаго влаштували стрілянину по відвідувачах кафе: є загиблий і поранені

У США в Чикаго невідомий відкрив стрілянину по відвідувачах кафе, в результаті чого одна людина загинула і п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомив NBCChicago. Про стрілянину повідомили в поліцію 30 серпня близько 14:00.

Інцидент стався біля кафе-млинцевої Lumes Pancake House. Постраждалі відвідувачі перебували на літньому майданчику під навісом закладу. Невідомий на позашляховику білого кольору під'їхав до кафе і відкрив вогонь.

За даними поліцейського управління Чикаго, загиблий чоловік був передбачуваною метою стрільби.

Пожежна служба Чикаго підтвердила, що три людини були доставлені до медичного центру Advocate Christ в тяжкому або критичному стані.

Повідомляється, що стан однієї людини оцінюється від помірного до важкого, і вона була доставлена до лікарні Mary Hospital в Евергрін-парку. Ще один потерпілий перебуває в задовільному стані.

За словами Тома Ахерна, заступника директора зі зв'язків з громадськістю Департаменту поліції Чикаго, до 14:39 на місце події прибули детективи.

У поліції повідомили про шість постраждалих, один з яких помер. Twitter Tom Ahern

Пригода сталася біля кафе-млинцевій Lumes Pancake House. Google

Один з місцевих жителів Уіл Лі в Twitter повідомив, що, за словами кухаря кафе, пролнало близько сорока пострілів.

Кухар кафе почув сорок пострілів. Twitter Will Lee

Як повідомляв OBOZREVATEL, невідомий відкрив стрілянину в одному з гуртожитків Техаського університету A&M в США, в результаті чого, за попередніми даними, загинули 2 людини.

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