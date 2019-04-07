У Чикаго відбулася кривава стрілянина: поранені діти

У Чикаго 6 квітня сталася стрілянина, в результаті якої постраждали мінімум шість осіб, в тому числі діти.

За даними Сhicago Times з посиланням на поліцію, це трапилося в районі Вест Інглвуд під час сімейного свята.

Уточнюється, що невідомі відкрили вогонь і поранили близько шестьох осіб. Восьмирічному хлопчику куля потрапила в груди, десятирічній дівчинці - в ногу.

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Дітей госпіталізували в лікарню ім. Комер, де їх стан стабілізували. 29-річна жінка отримала кулю в плече і груди, 42-річний чоловік в стегно, ще двоє отримали аналогічні поранення. Жінка перебуває в критичному стані.

Хто саме напав на сім'ю, поки невідомо. Поліція проводить слідчі дії. За даними видання, у правоохоронців поки мало речових доказів.

abc7chicago

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в американському місті Сіетл чоловік відкрив стрілянину на вулиці, в результаті чого загинули дві людини, ще дві були в критичному стані.

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