У червні світ накрили екологічні катаклізми: у списку трагедій є й українська

У червні світом прокотилася низка екологічних катаклізмів. Вони забрали життя сотень людей і зруйнували будинки тисячам.

Як повідомляє Anadolu Agency, трагедії через екологічні катастрофи відбувалися мало не щодня місяця. До їх списку увійшли зсуви в Індії, виверження вулкана на Еквадорі, пожежі в Арізоні і повені на заході України.

1 червня:

Через зсуви, викликані зливами, в провінції Юньнань на південному заході Китаю загинули двоє людей, а шестеро зникли безвісти.

2 червня:

У північно-східному штаті Індії Ассам через зсуви загинули як мінімум 20 осіб, серед яких було четверо дітей.

У той же день у Гондурасі в результаті опадів, викликаних тропічним штормом Аманда, загинули три людини.

3 червня:

У східній провінції Ємену Хадрамаут п'ятеро дітей загинули через різні інциденти під час сильних злив.

Тоді ж на півночі Норвегії потужний зсув зруйнував вісім будинків – обійшлося без жертв.

4 червня:

В індійському Мумбаї циклон Нісарга забрав життя шести людей і поранив іще 16. Також стихія пошкодила понад 13 тисяч гектарів полів.

У Ємені загинули 16 людей через повінь, яка затопила десятки будинків.

Циклон Нісарга в Мумбаї Prashant Nakhwe

9 червня:

В Еквадорі почалося виверження вулкана Сангай. У результаті кілька міст були покриті попелом.

У столиці Гани, Аккрі, одна людина загинула через повені. Десятки людей були змушені покинути свої будинки.

10 червня:

У південній і центральній частинах Китаю через повені загинули понад 10 осіб. Близько 200 тисяч жителів були змушені покинути свої будинки.

12 червня:

У пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва повінь забрала життя сімох людей.

13 червня:

У Непалі в результаті зсуву загинули 8 осіб.

14 червня:

У столиці Угорщини Будапешті принаймні одна людина загинула в результаті сильної грози з градом.

У Нігерії сильна злива зруйнувала понад 100 будинків штату Аква-Ібом. 300 осіб були евакуйовані.

16 червня:

У Китаї повідомили про 63 жертви повеней. Близько пів мільйона людей залишилися без житла.

Також повені зафіксували в індонезійській провінції Ачех.

Повінь у Китаї AFP

18 червня:

У Кот-д'Івуарі стався зсув, що забрав життя 13 жителів міста Абіджан.

Через лісові пожежі в Арізоні евакуювали понад 1000 осіб.

21 червня:

У турецькому місті Бурса через повені загинули щонайменше 4 людини.

23 червня:

Через повені в Китаї найбільша в світі гребля "Три ущелини" опинилася під загрозою руйнування.

У Боснії та Сербії влада оголосила надзвичайний стан після проливних дощів і повеней. Пошкоджено мости, дороги і лінії електропередач.

У Стамбулі через зливу загинула одна людина.

24 червня:

На західній території України почалися повені, які в той же день забрали життя трьох людей і затопили понад 300 міст і сіл.

Повінь в Україні ГУ ДСНС у Чернівецькій області

25 червня:

У місті Абіджан, що в Кот-д'Івуарі, зливи забрали життя п'ятьох людей.

Над Карибським морем зафіксували величезну хмару пилу з Сахари, яка переміщається через Атлантичний океан.

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