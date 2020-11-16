У Чехії зареєстрували найнижчий показник зараження COVID-19: допоміг локдаун

У понеділок, 16 листопада, в Чехії через жорсткий локдаун зареєстрували найменшу кількість нових випадків зараження COVID-19 вперше з 4 жовтня – 1887.

Про це говорять дані чеського Міністерства охорони здоров'я, передає Reuters. До того ж за минулу добу від хвороби померли 150 пацієнтів. Усього в країні від коронавірусу померли 6 208 осіб.

Відзначається, що Чехія мала найвищий рівень смертності на душу населення в Європі за останні тижні і один із найвищих показників інфікування вірусом. Однак після введення локдауну кількість нових хворих значно зменшилася.

Усього в країні з населенням 10,7 млн осіб зареєстровано 460 116 випадків інфікування COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чехії посилили карантинні заходи, зобов'язавши населення носити маски в громадських місцях і на вулиці.

Також прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що Чехії потрібно диво, щоб зупинити катастрофічний спалах COVID-19 у країні.