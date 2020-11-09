У Чехії зафіксували найменшу кількість нових заражених COVID-19 за місяць

У Чехії за неділю, 8 листопада, зафіксували найменшу кількість випадків коронавірусу за чотири тижні – 3608, що майже на 3 тисячі менше, ніж тиждень тому.

Як повідомляє Lidovky, такий низький показник пов'язаний із тим, що на вихідних тестують менше людей. Раніше найнижчий показник – 3104 – було зареєстровано 11 жовтня.

Усього в країні з населенням 10,7 мільйона осіб, з початку епідемії 414 828 осіб заразилися коронавірусом. Кількість смертей, пов'язаних із вірусом, за добу зросла на 177 і досягла 4858.

Додамо, що за останній тиждень у країні зафіксували один із найшвидших темпів зростання рівня зараження в Європі, включаючи рекордну щоденну кількість більш ніж 15 тисяч випадків 4 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чехії посилили карантинні заходи, зобов'язавши населення носити маски в громадських місцях і на вулиці.

Також прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що Чехії потрібно диво, щоб зупинити катастрофічний спалах COVID-19 у країні.