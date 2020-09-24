У Чехії винайшли антикоронавірусні фільтри для вентиляції. Відео

У Чехії винайшли фільтри для вентиляційних систем, які покликані знезаражувати приміщення від коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляє ТСН, за задумом чеських вчених, фільтри з нано-текстилю мають бути інтегровані у вентиляцію будівель. Якщо це станеться, то маски у приміщеннях будуть не потрібні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Працює це так. Фільтр складається з двох шарів, які проводять струм. А між ними – нано-тканина, яку ми можемо нагрівати до 92 градусів протягом 15 хвилин. Цього має вистачити, аби вбити вірус", – розповів винахідник Марек Неруда.

Ідею запозичили у французьких учених, які провели дослідження, що вірус гине за температури 92 градуси. Команді з трьох винахідників вдалося побудувати повністю робочий прототип. Ним став звичайний вентилятор, який встановлюють у квартирах чи вбиральнях.

"Аби нагріти поверхню фільтру, достатньо всього 12 вольт. Під’єднаємо струм. На термометрі можна побачити, як температура починає зростати. Тобто ми нагріваємо та стерилізуємо фільтр електричним струмом. Принцип такий самий, як і у інших типів фільтрів, що стерилізують за допомогою мікрохвиль. Наша ж технологія дозволить робити це у промислових масштабах", – сказав керівник групи винахідників Лукаш Войтєх.

Чи дійсно фільтр здатний знешкодити коронавірус, розробники вже незабаром планують перевірити в лабораторії.

"Щойно це буде підтверджено лабораторно, ми будемо готові запропонувати свої рішення компаніям в усьому світі", – додав науковець.

Такі знезаражувальні фільтри можна встановлювати у системи вентиляції будинків, офісів, ліфтів чи автівок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук похвалився девайсом для знищення COVID-19.