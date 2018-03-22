У Чехії прогримів потужний вибух на хімзаводі: всі подробиці

У Чехії на хімзаводі Unipetrol Synthos 22 березня сталася вибух, у результаті чого загинули шість співробітників комбінату.

Надзвичайна подія сталася у місті Кралупи-над-Влтавоу недалеко від Праги. Кількість постраждалих у результаті вибуху уточнюється, пише Reuters.

До місця вибуху прибувають поліція і служби з надзвичайних ситуацій, передає місцеве агентство новин CTK.

Лікарня району Виноград у чеській столиці, де є опіковий центр, оголосила, що в надзвичайному порядку готова прийняти пацієнтів.

Мер Кралуп-над-Влтавою Петро Холек заявив, що, оскільки завод розташований далеко від центру містечка, безпосередньої загрози жителям немає.

Unipetrol є лідируючим чеським виробником нафтохімічних та агрохімічних матеріалів.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в центрі Кишинева пролунав вибух.