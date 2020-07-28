У Чехії судять громадянина Білорусі через участь у боях проти України на Донбасі. 5 Канал

Міський суд столиці Чехії Праги почав розгляд справи громадянина Білорусі, який брав активну участь у боях проти України на Донбасі.

41-річного Олексія Фадєєва звинувачують у терористичному нападі. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 12 до 20 років, пише "Радіо Свобода".

Чоловік будь-яку свою провину заперечує і стверджує, що хотів допомогти людям "захищатися від українських фашистів". Нині він уже перебуває в ув'язненні, засуджений за іншою кримінальною справою.

Звинувачення заявляє, що Фадєєв брав участь у війні проти України "з наміром активно підтримати сепаратистські угруповання на сході України, які домагаються відділення від України та створення самостійного державного утворення, так званої Донецької народної республіки.

За словами прокурорів, Фадєєв неодноразово, з листопада 2014-го по травень 2016 року, виїжджав із Чехії, щоб виконувати різноманітні військові завдання в рядах так званої республіканської гвардії ДНР. Але він не тільки займався патрулюванням, а й брав активну участь у боях проти українських військ, що захищають суверенітет і територіальну цілісність України, заявили прокурори.

Фадєєв заявив у відповідь, що його перебування на Донбасі не було терористичним актом, тому що він був там, щоб допомогти людям, тому що "владу в Україні захопили фашисти", і він бачив в інтернеті відеозаписи, на яких нібито було зафіксовано "звірства", що відбуваються в Україні. Тому він вирушив на окуповану частину Донбасу за російський Ростов-на-Дону, де отримав зброю й потім приєднався до "республіканської гвардії ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на оголошення повного припинення вогню опівночі 27 липня, російські терористи на Донбасі встигли двічі порушити домовленості.