У Чехії трапився сплеск COVID-19

У Чехії вперше з початку пандемії кількість хворих на COVID-19 перевищила 2 тисячі за добу.

Як пише видання Ceske Noviny, за 16 вересня в країні підтвердили 2139 випадків коронавірусу, що на 464 більше, ніж добою раніше.

Усього в Чехії COVID-19 заразилися 41 032 людини, наразі налічується 17 619 активних випадків коронавірусу.

У більшості інфікованих людей захворювання протікає в легкій формі. Однак кількість госпіталізованих зростає. Так, за останній тиждень кількість госпіталізацій зросла на третину.

81 пацієнт перебуває у важкому стані – цей показник за останній тиждень зріс на чверть.

Від початку пандемії померли 482 людини, з них 58 – пацієнти, які померли протягом вересня.

Як писав OBOZREVATEL, в Австрії та Чехії відзначили зростання кількості хворих на коронавірус і заявили про початок другої хвилі епідемії.