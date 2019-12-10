У Чехії сталася стрілянина в лікарні: шестеро загиблих. Відео

У чеському місті Острава сталася стрілянина в університетській лікарні. Загинуло шестеро людей.

Як повідомляє видання Blesk.cz з посиланням на міністра внутрішніх справ Яна Хамачека, нападник втік. Його мотиви невідомі.

Спецназ оточив місце НП, зараз спецслужби і поліція розшукують нападника. Директор лікарні сказав чеському телебаченню, що число жертв може зрости.

Поліція Чехії

ČT: V ostravské nemocnici se střílelo. Na místě je zásahová jednotka. @denikcz přidává foto z místa: pic.twitter.com/eP7QaCdKOL — Filip Horký (@FilipHorky) 10 декабря 2019 г.

Поліція опублікувала фото нападника і попросила про допомогу в пошуках.

Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pravděpodobném podezřelém. Zároveň vyzýváme k maximální možné obezřetnosti. pic.twitter.com/TKzL0PZe4T — Policie ČR (@PolicieCZ) 10 декабря 2019 г.

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