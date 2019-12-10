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10 грудня • оновлено в 10:32
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У Чехії сталася стрілянина в лікарні: шестеро загиблих. Відео

1.3т
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У чеському місті Острава сталася стрілянина в університетській лікарні. Загинуло шестеро людей.

Як повідомляє видання Blesk.cz з посиланням на міністра внутрішніх справ Яна Хамачека, нападник втік. Його мотиви невідомі.

Спецназ оточив місце НП, зараз спецслужби і поліція розшукують нападника. Директор лікарні сказав чеському телебаченню, що число жертв може зрости.

Поліція Чехії

Поліція Чехії

Поліція опублікувала фото нападника і попросила про допомогу в пошуках.

Новина доповнюється ..

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Чехія Острава
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