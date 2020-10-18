У Чехії спалахнули протести проти карантину: поліція застосувала водомети. Фото і відео

У столиці Чехії Празі 18 жовтня пройшла масова акція проти обмежувальних заходів щодо боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції. Сотні футбольних і хокейних уболівальників, які вийшли на протест, вступили в зіткнення із правоохоронцями, а ті застосували водомети і затримали 16 осіб.

Кількість учасників акції перевищила дозволену правилами карантину межу, влада міста офіційно оголосила її розпущеною, але люди не стали розходитися, тому і почалися сутички, повідомляє Novinky.cz (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що акція розпочалася вдень на Староміській площі в центрі міста, на ній зібралося до 2000 протестувальників, в основному членів фанатських угруповань.

У центрі Праги зібралося до 2000 учасників акції проти карантину у зв'язку з COVID-19 Novinky.cz

Учасники протестували проти обмежувальних заходів, оскільки вони, крім іншого, зачепили професійний спорт – матчі футбольних та хокейних першостей було скасовано. Також в країні закрито установи культури, бари і ресторани, школи. Обмеження на переміщення людей не вводилися, магазини і торгові центри працюють.

Учасники акції кидали в поліцейських петарди, важкі предмети і каміння Novinky.cz

У Празі заборонено збиратися більш ніж по 500 осіб, тому поліція попросила протестувальників розійтися. Однак ті спробували силою прорватися через кордони правоохоронців – вони кидали в поліцейських петарди, важкі предмети і камені.

У Празі поліція застосувала проти протестувальників водомети Novinky.cz

Поліція застосувала проти протестувальників водомети Novinky.cz

У результаті поліція застосувала кийки, сльозогінний газ і водомети. Десятки людей було затримано, повідомляється і про постраждалих.

Водночас вуличне насильство засудили прем'єр-міністр, а також опозиційні політики Чехії.

Затримання на акції проти карантину в Празі Novinky.cz

Зазначимо, що в Чехії з вересня фіксують різке зростання виявлених випадків зараження COVID-19. Країна вийшла на одне з перших місць у світі за кількістю нових випадків вірусу на душу населення. Щодня фіксується до 10 тисяч нових заражених – це приблизно 0,1 відсотка всього населення Чехії. Влада вважає, що саме обмежувальні заходи допоможуть стримати поширення інфекції.

Дані щодо коронавірусу в Чехії Worldometers

Правоохоронці затримали 16 протестувальників Novinky.cz

Акція протесту пройшла на Староміській площі в Празі Novinky.cz

Як повідомляв OBOZREVATEL, через погіршення ситуації з коронавірусом у Чехії ввели вже третій протягом декількох днів пакет обмежувальних заходів. Його дія почалася з 14 жовтня в рамках режиму надзвичайної ситуації, введеного до 3 листопада.