У Чехії сотні тисяч людей вийшли на "майдан": фото і відео протестів

У неділю, 23 червня, сотні тисяч жителів столиці Чехії Праги вийшли на масовий протест проти прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша.

За даними організатора акції – неурядової організації Million Moments for Democracy – участь у ній взяли понад 250 тисяч осіб. Примітно, що ця демонстрація є наймасовішою в Чехії з часів "оксамитової революції" 1989 року.

Відзначається, що через масові протести повністю перекрито автомобільний і трамвайний рух, закриті найближчі станції метро Влтавска і Градчанська, а також зафіксовані збої в мобільному зв'язку.

Головна вимога протестувальників – відставка Бабіша, якого звинувачують в корупції. Чехи також виступають за проведення назалежного розслідування щодо прем'єра. Так, Бабішу приписують незаконне отримання мільйонних субсидій від Євросоюзу для свого холдингу Agrofert в 2007 році, які призначалися для підтримки малих підприємств. Політика звинувачують також в тому, що незважаючи на те, що холдинг передано у трастовий фонд, він зберіг над ним контроль.

Як уточнюється, в звіті Єврокомісії, у Бабіша дійсно є конфлікт інтересів, у зв'язку з чим він повинен повернути 17,5 млн. євро субсидій.

Сам прем'єр від всіх звинувачень відхрестився і заявив, що не збирається повертати отримані кошти. При цьому, 26 червня парламент повторно проголосує за його відставку. Раніше петицію про звільнення Бабіша підписали 400 000 громадян Чехії.

