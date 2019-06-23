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У Чехії сотні тисяч людей вийшли на "майдан": фото і відео протестів

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У неділю, 23 червня, сотні тисяч жителів столиці Чехії Праги вийшли на масовий протест проти прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша.

Про це повідомляє "Радіо Прага". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новин до кінця).

За даними організатора акції – неурядової організації Million Moments for Democracy – участь у ній взяли понад 250 тисяч осіб. Примітно, що ця демонстрація є наймасовішою в Чехії з часів "оксамитової революції" 1989 року.

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Reuters

Відзначається, що через масові протести повністю перекрито автомобільний і трамвайний рух, закриті найближчі станції метро Влтавска і Градчанська, а також зафіксовані збої в мобільному зв'язку.

У Чехії сотні тисяч людей вийшли на "майдан": фото і відео протестів
У Чехії сотні тисяч людей вийшли на "майдан": фото і відео протестів

Twitter Eva Hanakova

У Чехії сотні тисяч людей вийшли на "майдан": фото і відео протестів

Twitter Eva Hanakova

У Чехії сотні тисяч людей вийшли на "майдан": фото і відео протестів

Twitter Eva Hanakova

У Чехії сотні тисяч людей вийшли на "майдан": фото і відео протестів

Twitter Eva Hanakova

У Чехії сотні тисяч людей вийшли на "майдан": фото і відео протестів

Twitter Eva Hanakova

У Чехії сотні тисяч людей вийшли на "майдан": фото і відео протестів

Twitter Eva Hanakova

Головна вимога протестувальників – відставка Бабіша, якого звинувачують в корупції. Чехи також виступають за проведення назалежного розслідування щодо прем'єра. Так, Бабішу приписують незаконне отримання мільйонних субсидій від Євросоюзу для свого холдингу Agrofert в 2007 році, які призначалися для підтримки малих підприємств. Політика звинувачують також в тому, що незважаючи на те, що холдинг передано у трастовий фонд, він зберіг над ним контроль.

Як уточнюється, в звіті Єврокомісії, у Бабіша дійсно є конфлікт інтересів, у зв'язку з чим він повинен повернути 17,5 млн. євро субсидій.

Андрій Бабіш

Андрій Бабіш

Корреспондент.net

Сам прем'єр від всіх звинувачень відхрестився і заявив, що не збирається повертати отримані кошти. При цьому, 26 червня парламент повторно проголосує за його відставку. Раніше петицію про звільнення Бабіша підписали 400 000 громадян Чехії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Грузію накрили масштабні антиросійські протести. В ході зіткнень у Тбілісі постраждали 240 учасників акції протесту і 80 поліцейських.

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