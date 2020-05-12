У Чехії скасують масковий режим і відкриють усі ресторани: названо терміни

Вікторія Довгань Світ 12:34, 12.05.2020 Оновлено: 14:42, 12.05.2020

Уряд Чехії вирішив скасувати повсюдний масковий режим на території країни, починаючи з 25 травня.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех, пише Expats. Водночас він підкреслив, що носити маски все ще буде потрібно в закритих приміщеннях, де масово збираються люди, а також у транспорті.

Карантин у Чехії

Також від громадян країни вимагатимуть дотримуватися двометрової дистанції. У разі масових заходів просто неба, де неможливо забезпечити таку відстань між людьми, їх також будуть просити одягати маски.

Крім усього, з 25 травня в Чехії також планують відкрити всі ресторани, зоопарки, замки та інші об'єкти, які не працювали під час карантину.

"Ми вирішили 25 травня, порадившись із епідеміологами. Подивимося, який вплив це матиме", – сказав Войтех.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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