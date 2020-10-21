У Чехії посилили масковий режим та готують закрити магазини

У Чехії посилили карантинні заходи, зобов'язавши населення носити маски в громадських місцях на вулиці.

Як пише Novinky, днем раніше, 20 жовтня, в країні зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження COVID-19 – 11 984, з них понад 1500 – в Празі.

Уряд постановив, що з 21 жовтня крім обов'язкового носіння масок на обличчі, необхідно по неможливо дотримуватися 2-метрової дистанції. Це правило не стосуватиметься членів однієї сім'ї, які йдуть по вулиці.

Нововведенням також стало носіння масок в авто, якщо в ньому знаходяться люди, які не проживають разом.

Додамо, що міністр охорони здоров'я Роман Примула сказав, що можливо через карантин закриють магазини, що не продають товари першої необхідності і перукарні. Також можливе деяке обмеження на пересування громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 жовтня в столиці Чехії Празі пройшла масова акція проти обмежувальних заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу.

Раніше через погіршення ситуації з коронавірусом в Чехії ввели вже третій протягом декількох днів пакет обмежувальних заходів. Його дія почалася з 14 жовтня в рамках режиму надзвичайної ситуації, введеного до 3 листопада.