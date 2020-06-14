У Чехії поїзд протаранив автобус з пасажирами: постраждали 10 осіб. Фото

У Чехії поїзд протаранив автобус з пасажирами

У Чехії 14 червня потяг врізався в пасажирський автобус на переїзді, в результаті чого постраждали 10 осіб.

Аварія сталася о 6:40 між Стругажовим і Добржічковим, повідомляє Seznam.cz (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

У Чехії поїзд протаранив автобус з пасажирами

Внаслідок зіткнення потяг трохи зійшов з рейок. В обох транспортних засобах перебувало 12 людей, 10 постраждали.

У Чехії поїзд протаранив автобус з пасажирами

Одна жінка отримала серйозні травми, її госпіталізували на вертольоті.

У Чехії поїзд протаранив автобус з пасажирами

У Чехії поїзд протаранив автобус з пасажирами

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Словаччині в березні сталася ДТП за участю мікроавтобуса і пасажирського автобуса, внаслідок якої загинуло двоє українців. Також понад 30 осіб отримали травми.