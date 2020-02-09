У Чехії перекинувся автобус із 70 дітьми: фото, відео й усі деталі

На півночі Чехії 9 лютого перекинувся двоповерховий автобус із 70 дітьми від 15 до 18 років. Серед них є поранені.

ДТП трапилася приблизно о 09:00 після того, як водій з’їхав із дороги. Автобус же прямував до лижної траси, інформує Novinky.cz (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Двоповерховий автобус, який перевозив щонайменше 70 дітей, зазнав аварії в неділю вранці поблизу Блашани в районі Лоун", – йдеться в повідомленні.

У Чехії перекинувся автобус з дітьми novinky.cz

За словами речника служби з питань надзвичайних ситуацій, один із пасажирів автобуса отримав важкі травми, шестеро – травми середньої важкості, ще 62 – легкі поранення.

У Чехії перекинувся автобус з дітьми novinky.cz

На місце події були відправлені автомобілі швидкої допомоги й чотири наряди рятувальників із різних районів. А також кризовий автобус і вертоліт, який, однак, не зміг сісти через негоду.

Як зазначають місцеві ЗМІ, поки незрозуміло, що стало причиною ДТП. Поліція розслідує всі деталі аварії. Водночас дорога на місці події закрита.

У Чехії перекинувся автобус з дітьми zatecky.denik.cz

У Чехії перекинувся автобус з дітьми zatecky.denik.cz

У Чехії перекинувся автобус з дітьми zatecky.denik.cz

У Чехії перекинувся автобус з дітьми zatecky.denik.cz

Місце аварії zatecky.denik.cz

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 лютого в Лодзинському воєводстві Польщі під час руху загорівся автобус із пасажирами, які їхали з України.

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