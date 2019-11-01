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1 листопада • оновлено в 19:03
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У Чехії оскандалились прийомом для окупантів із Криму: з'явилося офіційне пояснення

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Міністерство закордонних справ України викликало посла Чехії через запрошення в країну прокремлівської кримськотатарської організації ”Къырым биргили” і визнання президентом Мілошем Земаном Криму нібито частиною Росії.

Про це розповіла прессекретарка зовнішньополітичного відомства Катерина Зеленко, передає УНІАН.

"31 жовтня в МЗС України був запрошений посол Чеської Республіки в Україні пан Радек Матула. Чеському дипломату було висловлено рішучий протест у зв'язку з відвідуванням 30 жовтня керівником псевдотатарской проросійської громадської організації ”Къырым биргили” прийому з нагоди національного свята Чеської Республіки та подальших публікацій даної організації на власному сайті та в мережі Facebook", – поділилася вона.

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У Чехії оскандалились через Крим: з'явилося пояснення

У Чехії оскандалились через Крим: з'явилося пояснення

Посол Чехії назвав інформацію "фейком". "Представники ”Къырым биргили” не були запрошені на офіційну частину прийому і не мали ніякого контакту з президентом Чеської Республіки", – запевнив він.

За словами Зеленко, посол заявив, що позиція Чехії щодо анексії Криму і тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України залишається незмінною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представники ”Къырым биргили” похвалилися фото з заходу в Чехії, заявивши, що країна визнала Крим "російським".

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Тема
Анексія Криму
Особа
Мілош Земан
Місце
Чехія
Теги
Міністерство закордонних справ України Крим
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hunt andres
hunt andres
Чешский посол не посла укромид нах?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Бля. Как уже достали эти чейкрымисты. Спасите, помогите, дайте, весьмир нам должен. Нехрен было скакать в кастрюлях.
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Viking Ingwar
Viking Ingwar
На фото реальный чувак - или это фотошоп?
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