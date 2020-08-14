У Чехії дипломата з Росії спіймали на незаконній купівлі патронів для гвинтівки

У чеському місті Ржичани неподалік Праги правоохоронці затримали співробітника апарату російського військового аташе – за нелегальну купівлю патронів для снайперської гвинтівки, а також інших боєприпасів.

Інцидент трапився ще 25 червня в ресторані тенісного клубу Oáza на околиці міста, однак подробиці стали відомими тільки зараз. Про це повідомляє місцеве видання iRozhlas із посиланням на декілька джерел в спецслужбах країни.

За їхніми даними, затримання пов'язане із податковими злочинами, однак розслідувачі з'ясували, що насправді йшлося про боєприпаси.

У повідомленні не вказується, з якою метою росіянин купував патрони. Водночас підкреслюється, що слідчі підозрювали, нібито боєприпаси призначалися або для "російської мафії", або для таємних операцій спецслужб на території Європи. Крім цього, була версія, що дипломат насправді був співробітником спецслужби РФ.

Відомо, що за незаконне придбання боєприпасів йому могло загрожувати до п’яти років позбавлення волі, однак він уникнув покарання завдяки недоторканності. Зокрема, росіянина відпустили, а незабаром після інциденту чоловік повернувся до РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня двох співробітників посольства Росії в Чехії оголосили персонами нон грата. Дипломатів видворили з країни.