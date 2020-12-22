У Чехії через COVID-19 продовжили надзвичайний стан до 22 січня

Депутати чеського парламенту задовольнили прохання уряду щодо продовження надзвичайного стану через пандемію COVID-19 до 22 січня 2021 року.

Про це повідомив телеканал Ceska Televize. Запит про продовження режиму надзвичайного стану на 30 днів представив депутатам міністр охорони здоров'я країни Ян Блатни.

Він заявив, що зростання захворюваності на COVID-19 триває одночасно з кількістю пацієнтів, яким потрібна госпіталізація. Продовження дії строгих обмежень допоможе запобігти перевантаженості лікарень.

Міністр підкреслив, що уряд має намір вводити ще ряд обмежень, але для цього необхідний режим чинного надзвичайного стану.

"Нам ще належить вводити обмежувальні заходи. Для того щоб їх можна було ухвалити, потрібен надзвичайний стан. Іншого виходу немає. Ми знаходимося в ситуації з сами високим ступенем ризику", – сказав Блатни.

Він уточнив, що, можливо, доведеться обмежити переміщення громадян всередині країни, щоб знизити кількість контактів.

За словами Блатни, в гіршому випадку до кінця року в лікарнях може опинитися до 7000 пацієнтів з COVID-19, з яких близько 1000 будуть знаходитися в відділеннях інтенсивної терапії.

Наразі госпіталізовано майже 5000 осіб, з них 602 знаходяться у важкому стані.

Проти продовження НС виступила чеська опозиція, однак пропозицію уряду підтримали комуністи.

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, звертаючись до політиків, заявив що продовження надзвичайного стану не підлягає сумніву, якщо вони не хочуть ставити під загрозу життя громадян і перетворити ситуацію в країні на хаос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чехії 27 грудня повинна початися кампанія з вакцинації від коронавірусу. Глава уряду Андрій Бабіш уточнив, що препарат має надійти 26 грудня. Сам він також зробить щеплення.