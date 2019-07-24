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У Чехії автобус з українцями влетів у потяг: є жертва і поранений. Фото і відео з місця ДТП

2.2т Читати матеріал російською

У середу, 24 липня, в Чехії мікроавтобус із заробітчанами з України зіткнувся з потягом, у результаті чого загинула жінка з Закарпаття.

Про це повідомляє Mukachevo.net. Аварія сталася між населеними пунктами Прічіна і Петровіце (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новина до кінця).

Відзначається, що водій мікроавтобуса не відреагував на заборонний сигнал світлофора на залізничному переїзді і спробував проскочити його швидше, ніж прийде потяг.

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У Чехії трапилася ДТП з українцями

У Чехії трапилася ДТП з українцями

Mukachevo.net

За даними ЗМІ, загибла жінка була родом із Тячівського району. За попередніми даними, постраждав також 20-річний українець із Виноградівського району на Закарпатті.

Примітно, що водій мікроавтобуса намагався втекти з місця ДТП, проте його затримали правоохоронці.

У Чехії трапилася ДТП з українцями

У Чехії трапилася ДТП з українцями

Mukachevo.net

У Чехії трапилася ДТП з українцями

У Чехії трапилася ДТП з українцями

Mukachevo.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 червня в Польщі трапилася ДТП, в результаті якої загинули троє українців, а четвертий у важкому стані був доставлений у лікарню.

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Місце
Чехія
Теги
ДТП постраждали українці
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Сало Уронили
Сало Уронили
поезд.размером с трамвай.а таки умудрился сделать страйк
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Сало Уронили: Всё таки нет благородней людей, чем россияне, когда видят человеческие трагедии.
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