У Чехії автобус з українцями влетів у потяг: є жертва і поранений. Фото і відео з місця ДТП

У середу, 24 липня, в Чехії мікроавтобус із заробітчанами з України зіткнувся з потягом, у результаті чого загинула жінка з Закарпаття.

Про це повідомляє Mukachevo.net. Аварія сталася між населеними пунктами Прічіна і Петровіце (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новина до кінця).

Відзначається, що водій мікроавтобуса не відреагував на заборонний сигнал світлофора на залізничному переїзді і спробував проскочити його швидше, ніж прийде потяг.

У Чехії трапилася ДТП з українцями Mukachevo.net

За даними ЗМІ, загибла жінка була родом із Тячівського району. За попередніми даними, постраждав також 20-річний українець із Виноградівського району на Закарпатті.

Примітно, що водій мікроавтобуса намагався втекти з місця ДТП, проте його затримали правоохоронці.

У Чехії трапилася ДТП з українцями Mukachevo.net

У Чехії трапилася ДТП з українцями Mukachevo.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 червня в Польщі трапилася ДТП, в результаті якої загинули троє українців, а четвертий у важкому стані був доставлений у лікарню.

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