У Чехії проведуть безкоштовне тестування всіх громадян на COVID-19 до Різдва

У Чехії хочуть запропонувати всім громадянам країни пройти безкоштовне тестування на антиген COVID-19 до Різдва.

Про це повідомило Reuters з посиланням на слова прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша. Країна була однією з найбільш постраждалих в Європі від другої хвилі пандемії.

Зараз число випадків зараження коронавірусом знижується після декількох тижнів жорстких карантинних заходів.

За словами Бабіша, добровільне масове тестування може бути частиною стратегічного плану, який готує Міністерство охорони здоров'я.

"Я б дуже хотів, щоб ми впоралися з цим завданням, щоб дозволити всім громадянам, принаймні за тиждень або 10 днів до Різдва, мати можливість добровільно і безкоштовно пройти тести на антигени", – сказав прем'єр.

Країна вже почала використовувати цільове тестування на антигени – яке швидше і простіше з точки зору логістики, ніж стандартні тести ПЦР – в будинках для літніх людей.

Сусідня Словаччина вже провела масову кампанію з тестування на початку листопада, яка охопила більшу частину її населення. Ті, хто не пройшов тест, були відправлені на карантин.

У Чехії з населенням 10,7 мільйона осіб було проведено 2,9 мільйона стандартних лабораторних тестів з моменту початку пандемії навесні, і було підтверджено 496 638 випадків інфікування.

У понеділок, 23 листопада, в країні було зареєстровано 4 377 нових випадків зараження, що становить третину денних піків на рубежі жовтня та листопада. Загальна кількість смертей подвоїлася в листопаді до 7360 після різкого збільшення числа випадків захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 16 листопада, в Чехії через жорсткий локдаун зареєстрували найменшу кількість нових випадків зараження COVID-19 вперше з 4 жовтня – 1887. Про це говорять дані чеського Міністерства охорони здоров'я.

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