У частині Іспанії коронавірус став неконтрольованим: останні дані

В Іспанії забили на сполох через високий рівень захворюваності на коронавірус – попри те, що пандемія не вийшла з-під контролю на національному рівні, у Міністерстві охорони здоров’я країни визнали, що в окремих регіонах її не вдається стримати.

Про це заявив координатор надзвичайних ситуацій в іспанському МОЗ Фернандо Сімон, передає El Pais. Зауважимо, що за минулу добу в країні виявили 7039 нових випадків COVID-19, а це найбільше зростання за останні місяці.

"Не варто вводити себе в оману, справи йдуть не дуже добре", – сказав він.

За словами Сімона, якщо подібне зростання спостерігатиметься й надалі і навіть якщо випадки будуть легкими, країна закінчить тим, що багато людей опиниться в лікарні.

Фернандо Сімон

"Багатьох із них доведеться госпіталізовувати в реанімацію, і, ймовірно, буде багато жертв", – додав представник МОЗ Іспанії.

Зазначається, що таку думку він висловив наступного ж дня після того, як у країні повідомили про значне збільшення кількості летальних випадків від коронавірусу. Зокрема, за попередні сім днів померла 131 людина, хоча ще місяць тому протягом тижня реєстрували 12 смертей.

На фоні цього в Іспанії знову посилили карантин, зокрема, минулого тижня всі регіони країни погодилися закрити нічні клуби та заборонити паління на відкритому повітрі, коли неможливо дотримуватися соціальної дистанції.

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Іспанії (worldometers.info)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня в Іспанії підтвердили 3715 нових випадків зараження коронавірусом, що стало новим антирекордом щодо добового приросту з моменту виходу країни з карантину.

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