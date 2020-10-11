У Бурунді вантажівка з людьми злетіла з моста: десятки жертв і поранених

Борис Бондар Світ 19:14, 11.10.2020 Оновлено: 19:15, 11.10.2020

У Бурунді обрушився міст через річку, коли по ньому їхала вантажівка з людьми, загинули 16 людей, ще 55 постраждали.

Про це повідомило китайське видання Xinhua з посиланням на дані місцевої влади. Інцидент стався 10 жовтня на півдні країни.

Вантажівка везла людей з весільної церемонії. Під вагою транспортного засобу старий дерев'яний міст обрушився, а автомобіль впав у воду

Постраждалих доправили до лікарні.

Водій вантажівки зник з місця події.

Республіка Бурунді
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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Варшаві (Польща) пасажирський автобус впав з моста і розламався навпіл. В аварії загинули щонайменше дві людини і два десятка постраждали.

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