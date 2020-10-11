У Бурунді вантажівка з людьми злетіла з моста: десятки жертв і поранених
Автомобіль віз людей з весілля
Дерев'яний міст не витримав вантажу транспортного засобу
У Бурунді обрушився міст через річку, коли по ньому їхала вантажівка з людьми, загинули 16 людей, ще 55 постраждали.
Про це повідомило китайське видання Xinhua з посиланням на дані місцевої влади. Інцидент стався 10 жовтня на півдні країни.
Вантажівка везла людей з весільної церемонії. Під вагою транспортного засобу старий дерев'яний міст обрушився, а автомобіль впав у воду
Постраждалих доправили до лікарні.
Водій вантажівки зник з місця події.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Варшаві (Польща) пасажирський автобус впав з моста і розламався навпіл. В аварії загинули щонайменше дві людини і два десятка постраждали.