У Бурунді вантажівка з людьми злетіла з моста: десятки жертв і поранених

Борис Бондар
Борис Бондар
Світ
3,6 т.

  • Автомобіль віз людей з весілля

  • Дерев'яний міст не витримав вантажу транспортного засобу

У Бурунді вантажівка з людьми впала з моста

У Бурунді обрушився міст через річку, коли по ньому їхала вантажівка з людьми, загинули 16 людей, ще 55 постраждали.

Про це повідомило китайське видання Xinhua з посиланням на дані місцевої влади. Інцидент стався 10 жовтня на півдні країни.

Вантажівка везла людей з весільної церемонії. Під вагою транспортного засобу старий дерев'яний міст обрушився, а автомобіль впав у воду

Постраждалих доправили до лікарні.

Водій вантажівки зник з місця події.

Республіка Бурунді

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Варшаві (Польща) пасажирський автобус впав з моста і розламався навпіл. В аварії загинули щонайменше дві людини і два десятка постраждали.

ДТП