Терористи напали на місто в Буркіна-Фасо: більше сотні убитих

У середу, 25 грудня, стало відомо про масштабний теракт у місті Арбінда на півночі Буркіна-Фасо, в результаті якого загинули щонайменше 35 мирних жителів і семи військових.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Збройні сили країни. Відзначається, що близько 80 нападників ліквідували, армійські підрозділи захопили "важливе військове обладнання і засоби пересування". В результаті сутички постраждали 20 силовиків.

"Цей варварський напад призвів до загибелі 35 мирних жителів, в основному жінок (31). Героїчні дії наших солдатів дозволили нейтралізувати 80 терористів", – повідомив президент країни Рока Каборе.

Атака тривала кілька годин і була спрямована одночасно на військову частину і цивільне населення.

En ce jour de Noël, ayons une pensée pieuse pour les familles éplorées par les attaques terroristes contre notre pays et soyons en communion avec nos vaillants soldats qui se battent avec héroïsme pour assurer la sécurité du territoire national. Dieu bénisse le Burkina Faso. RK

Je salue l'engagement et la bravoure de nos Forces de Défense et de Sécurité à Arbinda et leur exprime le soutien de la Nation. pic.twitter.com/IvDfWgHhn9