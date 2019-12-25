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25 грудня • оновлено в 12:12
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Терористи напали на місто в Буркіна-Фасо: більше сотні убитих

1.9т
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У середу, 25 грудня, стало відомо про масштабний теракт у місті Арбінда на півночі Буркіна-Фасо, в результаті якого загинули щонайменше 35 мирних жителів і семи військових.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Збройні сили країни. Відзначається, що близько 80 нападників ліквідували, армійські підрозділи захопили "важливе військове обладнання і засоби пересування". В результаті сутички постраждали 20 силовиків.

"Цей варварський напад призвів до загибелі 35 мирних жителів, в основному жінок (31). Героїчні дії наших солдатів дозволили нейтралізувати 80 терористів", – повідомив президент країни Рока Каборе.

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У Буркіна-Фасо влаштували кривавий теракт

У Буркіна-Фасо влаштували кривавий теракт

francetvinfo.fr

Атака тривала кілька годин і була спрямована одночасно на військову частину і цивільне населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Буркіна-Фасо невідомі розстріляли мечеть у селі Салмоссі в північній провінції Удалан. 16 людей загинули.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини світу
Тег
теракт
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