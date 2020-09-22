У Бундестаг прийшла "вибухонебезпечна" посилка, на місце викликали саперів
У поштовому відділенні німецького Бундестагу у вівторок, 22 вересня, виявили дивну посилку, нібито адресовану члену партії СДПН Карлу Лаутербаху.
Як пише Bild, на місце одразу ж викликали поліцію і саперів, оскільки бандероль, яка викликала підозри, була класифікована експертами як "нетрадиційний вибуховий і запалювальний пристрій".
Прибулі на місце виявлення предмета правоохоронці та вибухотехніки зайнялися його детальним вивченням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше правоохоронні органи США перехопили посилку, адресовану американському президенту Дональду Трампу, що містила отруту рицин.
Адресований Трампу конверт з отрутою був відправлений з Канади.
Згідно з дослідженнями, для людини середня смертельна доза рицину становить 0,3 мг/кг перорально. Він є білим порошком без запаху, добре розчинний у воді.
В результаті підозрювану у відправці посилки з отрутою Трампу жінку затримали при спробі в'їхати в США з Канади в штаті Нью-Йорк,