У Бундестаг прийшла "вибухонебезпечна" посилка, на місце викликали саперів

Вікторія Довгань Світ 13:58, 22.09.2020 Оновлено: 13:58, 22.09.2020

У поштовому відділенні німецького Бундестагу у вівторок, 22 вересня, виявили дивну посилку, нібито адресовану члену партії СДПН Карлу Лаутербаху.

Як пише Bild, на місце одразу ж викликали поліцію і саперів, оскільки бандероль, яка викликала підозри, була класифікована експертами як "нетрадиційний вибуховий і запалювальний пристрій".

Прибулі на місце виявлення предмета правоохоронці та вибухотехніки зайнялися його детальним вивченням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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