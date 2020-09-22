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У Бундестаг прийшла "вибухонебезпечна" посилка, на місце викликали саперів

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Світ
1,8 т.

  • Підозрілий предмет виявили в поштовому відділенні парламенту ФРН

  • Його класифікували як нетрадиційний вибуховий і запалювальний пристрій

  • На місці НП почали перевірку

У Бундестаг викликали саперів через підозрілу посилку. Джерело: РБК

У поштовому відділенні німецького Бундестагу у вівторок, 22 вересня, виявили дивну посилку, нібито адресовану члену партії СДПН Карлу Лаутербаху.

Як пише Bild, на місце одразу ж викликали поліцію і саперів, оскільки бандероль, яка викликала підозри, була класифікована експертами як "нетрадиційний вибуховий і запалювальний пристрій".

Прибулі на місце виявлення предмета правоохоронці та вибухотехніки зайнялися його детальним вивченням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

НімеччинаБерлін
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