У Будапешті затонув катер із десятками туристів: 7 жертв, інших шукають

У столиці Угорщини Будапешті на річці Дунай затонув катер, на борту якого перебували 32 людини.

У результаті семеро людей загинули, тривають пошуки ще 16-ти. Як з'ясувалося, на борту катера перебували в основному туристи із Південної Кореї, повідомляє ВВС. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Під час прогулянки катер врізався в інше судно, коли він стояв на якорі навпроти будівлі будапештського парламенту. Після зіткнення судно перевернулося.

Дунай зараз переповнений через безперервні дощі. Затонулий катер імовірно називається Hableany ( "Русалка"). Він розрахований на 45 пасажирів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2019 року вантажне судно з українцями затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини. На борту були 13 членів екіпажу.

