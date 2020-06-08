У Європі пройшла нова хвиля сутичок і протестів. Вражаючі фото та відео
В Європі 7 і 8 червня пройшли масштабні протестні акції "Black lives matter" проти расизму і поліцейського насильства, які в деяких випадках закінчилися погромами і бійками.
Брюссель, Бельгія
Заворушення, зокрема, відбулися в неділю, 7 червня, в брюссельському кварталі Матонга, населеному значною мірою вихідцями з Африки. Загалом в акціях взяли участь близько близько 10 тисяч осіб, передає The Brussels Times (щоб подивитися відео, поскрольте новина вниз).
На місце зіткнень для розгону натовпу прибув водомет, квартал із неба патрулював вертоліт поліції.
Протест став частиною хвилі демонстрацій по всьому світу, викликаною вбивством 25 травня в Міннеаполісі (США) афроамериканця Джорджа Флойда від рук білого поліцейського.
Основна акція в Брюсселі пройшла на площі Поларта.
Пропонуємо переглянути відео протестів і заворушень у Брюсселі:
Лондон, Великобританія
Крім того, заворушення 8 червня відбулися в столиці Великобританії. Як випливає з заяви Скотленд-Ярду, у результаті постраждали як мінімум 35 лондонських офіцерів поліції, двом із них знадобилася госпіталізація.
Копи затримали загалом 36 агресивно налаштованих маніфестантів на вулиці Уайтхолл, на якій знаходяться ключові урядові відомства.
При цьому, підкреслили правоохоронці, демонстрація в Лондоні основному носила мирний характер.
Відео протестів у Лондоні:
Нагадаємо, в місті Сіетл (США) автомобіль в'їхав у натовп протестувальників на демонстрації Black Lives Matter, після чого водій влаштував стрілянину.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Джордж Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок, що було викликано стисненням шиї та спини. Коп, затримуючи чоловіка, придушив його шию коліном.
З'ясувалося, що афроамериканець був заражений коронавірусом.
Смерть Флойда спричинила масштабні протести, які часто переростали в заворушення. У результаті загинули мінімум 13 осіб.
Президент США Дональд Трамп розпорядився розгорнути військові підрозділи у Вашингтоні, щоб припинити заворушення.
Колишньому поліцейському Дереку Чавену, який затримував афроамериканця, посилили звинувачення до вбивства другого ступеня.
Із Флойдом попрощалися 4 червня в Міннеаполісі.
OBOZREVATEL зібрав 8 несподіваних фактів про протести у США, яких ви могли не знати.