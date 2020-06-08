У Європі пройшла нова хвиля сутичок і протестів. Вражаючі фото та відео

В Європі 7 і 8 червня пройшли масштабні протестні акції "Black lives matter" проти расизму і поліцейського насильства, які в деяких випадках закінчилися погромами і бійками.

Брюссель, Бельгія

Заворушення, зокрема, відбулися в неділю, 7 червня, в брюссельському кварталі Матонга, населеному значною мірою вихідцями з Африки. Загалом в акціях взяли участь близько близько 10 тисяч осіб, передає The Brussels Times (щоб подивитися відео, поскрольте новина вниз).

Протести в Брюсселі Колаж

Протести в Брюсселі Telegram-сторінка телеканалу "Прямий"

Протести в Брюсселі Telegram-сторінка телеканалу "Прямий"

На місце зіткнень для розгону натовпу прибув водомет, квартал із неба патрулював вертоліт поліції.

Протести в Брюсселі Telegram-сторінка телеканалу "Прямий"

Протести в Брюсселі Telegram-сторінка телеканалу "Прямий"

Протест став частиною хвилі демонстрацій по всьому світу, викликаною вбивством 25 травня в Міннеаполісі (США) афроамериканця Джорджа Флойда від рук білого поліцейського.

Основна акція в Брюсселі пройшла на площі Поларта.

Протести в Брюсселі Twitter / We Love Brussels

Протести в Брюсселі Twitter / We Love Brussels

Протести в Брюсселі Twitter / We Love Brussels

Протести в Брюсселі Telegram-сторінка телеканалу "Прямий"

Протести в Брюсселі Telegram-сторінка телеканалу "Прямий"

Протести в Брюсселі Telegram-сторінка телеканалу "Прямий"

Протести в Брюсселі Twitter / diarmuid

Протести в Брюсселі Twitter / AMINATA

Протести в Брюсселі Twitter / AMINATA

Протести в Брюсселі Twitter / AMINATA

Протести в Брюсселі Twitter / AMINATA

Протести в Брюсселі Twitter / ص

Протести в Брюсселі Twitter / ص

Протести в Брюсселі Twitter / ص

Протести в Брюсселі Twitter / ص

Пропонуємо переглянути відео протестів і заворушень у Брюсселі:

Лондон, Великобританія

Крім того, заворушення 8 червня відбулися в столиці Великобританії. Як випливає з заяви Скотленд-Ярду, у результаті постраждали як мінімум 35 лондонських офіцерів поліції, двом із них знадобилася госпіталізація.

Копи затримали загалом 36 агресивно налаштованих маніфестантів на вулиці Уайтхолл, на якій знаходяться ключові урядові відомства.

Протести в Лондоні Twitter / Lynn Brittney

При цьому, підкреслили правоохоронці, демонстрація в Лондоні основному носила мирний характер.

Протести в Лондоні Twitter / David Matthews

Протести в Лондоні Twitter / Netpol

Відео протестів у Лондоні:

Нагадаємо, в місті Сіетл (США) автомобіль в'їхав у натовп протестувальників на демонстрації Black Lives Matter, після чого водій влаштував стрілянину.

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