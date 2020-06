У Європі пройшла нова хвиля сутичок і протестів. Вражаючі фото та відео

В Європі 7 і 8 червня пройшли масштабні протестні акції "Black lives matter" проти расизму і поліцейського насильства, які в деяких випадках закінчилися погромами і бійками.

Брюссель, Бельгія

Заворушення, зокрема, відбулися в неділю, 7 червня, в брюссельському кварталі Матонга, населеному значною мірою вихідцями з Африки. Загалом в акціях взяли участь близько близько 10 тисяч осіб, передає The Brussels Times (щоб подивитися відео, поскрольте новина вниз).

Протести в Брюсселі Колаж

Протест став частиною хвилі демонстрацій по всьому світу, викликаною вбивством 25 травня в Міннеаполісі (США) афроамериканця Джорджа Флойда від рук білого поліцейського.

Основна акція в Брюсселі пройшла на площі Поларта.

Пропонуємо переглянути відео протестів і заворушень у Брюсселі:

BREAKING: Looting of Gucci and Jimmy Choo in BRUSSELS #BlackLivesMatter pic.twitter.com/8BPzhKWwqN - Ministry of Truth (@BanTheBBC) June 7, 2020

Brussels is burning. pic.twitter.com/6RDePEhY14 - Ian Miles Cheong (@stillgray) June 7, 2020

"Largely peaceful" protests in Brussels today. pic.twitter.com/DZIvObfNmg - James Holland (@ James7Holland) June 7, 2020

Situation in Brussels is a tinderbox

pic.twitter.com/3C32oi2S77 - Bruno Maçães (@MacaesBruno) June 7, 2020

Лондон, Великобританія

Крім того, заворушення 8 червня відбулися в столиці Великобританії. Як випливає з заяви Скотленд-Ярду, у результаті постраждали як мінімум 35 лондонських офіцерів поліції, двом із них знадобилася госпіталізація.

Копи затримали загалом 36 агресивно налаштованих маніфестантів на вулиці Уайтхолл, на якій знаходяться ключові урядові відомства.

При цьому, підкреслили правоохоронці, демонстрація в Лондоні основному носила мирний характер.

Відео протестів у Лондоні:

Mass peaceful protests in London condemning police brutality later gave way to violence as a small group of people faced off with police https://t.co/965q9BsjBQ pic.twitter.com/Sb7Ea1ftLE - Reuters (@Reuters) June 8, 2020

Uh so this is the scene outside the US embassy in London right now pic.twitter.com/w0rhwYiLD0 - Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 7, 2020

Police under attack in London. Again. pic.twitter.com/rqTCqMFl06 - Michael Heaver (@Michael_Heaver) June 7, 2020

Inspired by the race riots and antifa anarchy in the US, nefarious actors have started doing the same in Britain. Here, London police, who are not armed, are chased by a mob with weapons. #BlackLivesMatter #antifa pic.twitter.com/aERMdMd1HZ - Andy Ngô (@MrAndyNgo) June 7, 2020

Some shots from the London #BlackLivesMatter protests over the weekend. pic.twitter.com/8VNt0GhRQI - Brunel Johnson (@brunel_johnson) June 8, 2020

Нагадаємо, в місті Сіетл (США) автомобіль в'їхав у натовп протестувальників на демонстрації Black Lives Matter, після чого водій влаштував стрілянину.

