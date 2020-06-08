У Європі пройшла нова хвиля сутичок і протестів. Вражаючі фото та відео

В Європі 7 і 8 червня пройшли масштабні протестні акції "Black lives matter" проти расизму і поліцейського насильства, які в деяких випадках закінчилися погромами і бійками.
Брюссель, Бельгія
Заворушення, зокрема, відбулися в неділю, 7 червня, в брюссельському кварталі Матонга, населеному значною мірою вихідцями з Африки. Загалом в акціях взяли участь близько близько 10 тисяч осіб, передає The Brussels Times (щоб подивитися відео, поскрольте новина вниз).
Протести в Брюсселі
Колаж
Протести в Брюсселі
Telegram-сторінка телеканалу "Прямий"
Протести в Брюсселі
Telegram-сторінка телеканалу "Прямий"
На місце зіткнень для розгону натовпу прибув водомет, квартал із неба патрулював вертоліт поліції.
Протести в Брюсселі
Telegram-сторінка телеканалу "Прямий"
Протести в Брюсселі
Telegram-сторінка телеканалу "Прямий"
Протест став частиною хвилі демонстрацій по всьому світу, викликаною вбивством 25 травня в Міннеаполісі (США) афроамериканця Джорджа Флойда від рук білого поліцейського.
Основна акція в Брюсселі пройшла на площі Поларта.
Протести в Брюсселі
Twitter / We Love Brussels
Протести в Брюсселі
Twitter / We Love Brussels
Протести в Брюсселі
Twitter / We Love Brussels
Протести в Брюсселі
Telegram-сторінка телеканалу "Прямий"
Протести в Брюсселі
Telegram-сторінка телеканалу "Прямий"
Протести в Брюсселі
Telegram-сторінка телеканалу "Прямий"
Протести в Брюсселі
Twitter / diarmuid
Протести в Брюсселі
Twitter / AMINATA
Протести в Брюсселі
Twitter / AMINATA
Протести в Брюсселі
Twitter / AMINATA
Протести в Брюсселі
Twitter / AMINATA
Протести в Брюсселі
Twitter / ص
Протести в Брюсселі
Twitter / ص
Протести в Брюсселі
Twitter / ص
Протести в Брюсселі
Twitter / ص
Пропонуємо переглянути відео протестів і заворушень у Брюсселі:
Darwin Award for this fool. It's become a piss take in Brussels. #Bruxelles #BlackLivesMattter #blm pic.twitter.com/8eqFxDq9fJ- Manish Singh (@ Manish_05Singh) June 7, 2020
BREAKING: Looting of Gucci and Jimmy Choo in BRUSSELS #BlackLivesMatter pic.twitter.com/8BPzhKWwqN- Ministry of Truth (@BanTheBBC) June 7, 2020
Brussels is burning. pic.twitter.com/6RDePEhY14- Ian Miles Cheong (@stillgray) June 7, 2020
"Largely peaceful" protests in Brussels today. pic.twitter.com/DZIvObfNmg- James Holland (@ James7Holland) June 7, 2020
Situation in Brussels is a tinderbox- Bruno Maçães (@MacaesBruno) June 7, 2020
pic.twitter.com/3C32oi2S77
💚Brussels pic.twitter.com/NMD0s1lVy9- Pieterjan Desmet (@p_desmet) June 6, 2020
Лондон, Великобританія
Крім того, заворушення 8 червня відбулися в столиці Великобританії. Як випливає з заяви Скотленд-Ярду, у результаті постраждали як мінімум 35 лондонських офіцерів поліції, двом із них знадобилася госпіталізація.
Копи затримали загалом 36 агресивно налаштованих маніфестантів на вулиці Уайтхолл, на якій знаходяться ключові урядові відомства.
Протести в Лондоні
Twitter / Lynn Brittney
При цьому, підкреслили правоохоронці, демонстрація в Лондоні основному носила мирний характер.
Протести в Лондоні
Twitter / David Matthews
Протести в Лондоні
Twitter / Netpol
Відео протестів у Лондоні:
Mass peaceful protests in London condemning police brutality later gave way to violence as a small group of people faced off with police https://t.co/965q9BsjBQ pic.twitter.com/Sb7Ea1ftLE- Reuters (@Reuters) June 8, 2020
Uh so this is the scene outside the US embassy in London right now pic.twitter.com/w0rhwYiLD0- Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 7, 2020
Police under attack in London. Again. pic.twitter.com/rqTCqMFl06- Michael Heaver (@Michael_Heaver) June 7, 2020
Inspired by the race riots and antifa anarchy in the US, nefarious actors have started doing the same in Britain. Here, London police, who are not armed, are chased by a mob with weapons. #BlackLivesMatter #antifa pic.twitter.com/aERMdMd1HZ- Andy Ngô (@MrAndyNgo) June 7, 2020
Some shots from the London #BlackLivesMatter protests over the weekend. pic.twitter.com/8VNt0GhRQI- Brunel Johnson (@brunel_johnson) June 8, 2020
Нагадаємо, в місті Сіетл (США) автомобіль в'їхав у натовп протестувальників на демонстрації Black Lives Matter, після чого водій влаштував стрілянину.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Джордж Флойд помер від відсутності кровотоку в мозок, що було викликано стисненням шиї та спини. Коп, затримуючи чоловіка, придушив його шию коліном.
З'ясувалося, що афроамериканець був заражений коронавірусом.
Смерть Флойда спричинила масштабні протести, які часто переростали в заворушення. У результаті загинули мінімум 13 осіб.
Президент США Дональд Трамп розпорядився розгорнути військові підрозділи у Вашингтоні, щоб припинити заворушення.
Колишньому поліцейському Дереку Чавену, який затримував афроамериканця, посилили звинувачення до вбивства другого ступеня.
Із Флойдом попрощалися 4 червня в Міннеаполісі.
OBOZREVATEL зібрав 8 несподіваних фактів про протести у США, яких ви могли не знати.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими" на сайті "OBOZREVATEL".