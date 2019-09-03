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3 вересня • оновлено в 07:11
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У Британії зробили жорстку заяву про Другу світову: Росія розізлилась

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Польща в 1939 році опинилася "між фашистським молотом і комуністичним ковадлом", чим не на жарт розлютив Росію.

Заява прозвучала під час відеозвернення Джонсона і була опубліковано на сторінці політика в Twitter.

Російське посольство в Великобританії різко відреагувало на інцидент, назвавши його неприйнятним.

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"При всіх історичних дискусіях навколо радянської військової операції в східних районах Польщі (в Західній Україні і Західній Білорусії) постановка питання, при якій дії СРСР фактично прирівнюються до гітлерівської агресії, є абсолютно неприйнятною", – заявили в відомстві.

Крім того, в представництві підкреслили, що британська дипломатія перед початком Другої світової війни "потурала загарбницькій політиці нацистів" і "послідовно саботувала" ідеї СРСР зі створення альянсу проти Гітлера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віце-президент США Майк Пенс не згадав про Росію, віддаючи данину європейським народам за боротьбу в роки Другої світової війни.

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Тема
Друга світова війна
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Польша в 1939 году была такой же проституткой как Украина, и вашим и нашим. Недавно поляки праздновали 80-ю годовщину нападения на себя Германии куда пригласили Германию. Xoxлы тоже зачем то ездили праздновать эту дату. А вот Путена не позвали. Сначала его не позвали в прошлом году, потом поляки увидив куй забитый на них не позвали Путена еще раз в начале этого года и видя что Путену пох не позвали его еще раз, перед самыми торжествами. Кстати Борька Жонсон тоже не поехал праздновать эту юбилейную дату. И Трамп не поехал. И Меркель. И Макрон. И много кто еще. Короче, собрались одни ипланы, которые во время войны первыми ложились под Гитлера и были в услужении у фашистов.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Польша в 1939 году оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней..." И видимо поэтому решила поделить с немцами соседнюю страну?
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