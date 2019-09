У Британії зробили жорстку заяву про Другу світову: Росія розізлилась

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Польща в 1939 році опинилася "між фашистським молотом і комуністичним ковадлом", чим не на жарт розлютив Росію.

Заява прозвучала під час відеозвернення Джонсона і була опубліковано на сторінці політика в Twitter.

Російське посольство в Великобританії різко відреагувало на інцидент, назвавши його неприйнятним.

"При всіх історичних дискусіях навколо радянської військової операції в східних районах Польщі (в Західній Україні і Західній Білорусії) постановка питання, при якій дії СРСР фактично прирівнюються до гітлерівської агресії, є абсолютно неприйнятною", – заявили в відомстві.

Крім того, в представництві підкреслили, що британська дипломатія перед початком Другої світової війни "потурала загарбницькій політиці нацистів" і "послідовно саботувала" ідеї СРСР зі створення альянсу проти Гітлера.

80 years ago Hitler invaded Poland and triggered WWII, but the Polish people never succumbed to tyranny. We shall always remember their magnificent contribution to the struggle for freedom. 🇬🇧🇵🇱 # 80WW2 pic.twitter.com/HymoPlYO4G