У Великобританії здійснили прорив у боротьбі з коронавірусом

Британська вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19 може бути готова до Великодня.

Про це повідомило видання DailyMail з посиланням на джерела в уряді країни. Відзначається, що кожен дорослий у Великобританії може бути вакцинований від коронавірусу відразу після Великодня. Зараз в країні розробляють план з навчання медпрацівників використовувати вакцину.

Як пишуть журналісти, для масової вакцинації може знадобитися всього три місяці.

Видання відзначило, що така інформація збігається з натяком прем'єра країни Бориса Джонсона про те, що введене в країні "правило шести" може бути призупинено до Великодня.

Відзначимо, що в рамках "правила шести" в країні не можна збиратися компаніями більше шести осіб як на вулиці, так і в приміщенні. Винятки становили школи, робота, а також весілля, похорон і командні спортивні заходи, організовані з урахуванням коронавірусних запобіжних заходів. Порушникам правил загрожує штраф в 100 фунтів.

Нагадаємо, що раніше Джонсон заявив, що країна всіляко сприяє якнайшвидшому винаходу вакцини від коронавірусу, однак жертвувати безпекою, щоб швидше отримати результат, Великобританія не буде.

Також Джонсон повідомляв, що вакцина, розроблена Оксфордським університетом, проходить третю стадію клінічних випробувань. За його словами, фармацевтична компанія AstraZeneca вже приступила до виробництва мільйонів доз цього препарату.

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