У Британії знайшли ще один штам COVID-19

У Великобританії знайшли ще один штам коронавірусу. Його занесли в країну з Південно-Африканської Республіки.

Про це в середу, 23 грудня, заявив міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок. Він підкреслив, що новий мутант COVID-19 передається інтенсивніше ніж попередній, передає "Інтерфакс".

"Цей новий вид викликає занепокоєння, тому що він інтенсивніше передається, і він мутував сильніше за раніше виявлений у Британії штам", – сказав міністр.

Хенкок додав, що Британія припиняє авіасполучення з ПАР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Британії минулого тижня заявили про новий тип коронавірусу Sars-Cov-2, який може бути на 70% більш заразним. Мутант B.1.1.7 здатний поставити розробку вакцини проти COVID-19 під загрозу.