У Британії знайшли ймовірного "нульового пацієнта" з COVID-19
67-річний каменяр Брайан Стодлі може бути одним із перших хворих на COVID-19 жителів Британії.
Як пише Daily Mail, сам Стодлі вважає, що заразився коронавірусом за кілька місяців до перших офіційних випадків захворювання в Китаї в грудні минулого року. Він розповів, що подорожував у Римі у вересні 2019 року. Після повернення, потрапив до лікарні з високою температурою, кашлем і задишкою.
Пізніше захворіли всі члени його сім'ї. Стодлі був прикутий до ліжка декілька тижнів і в шпиталі його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.
Тоді загадкова недуга збила лікарів із пантелику. Тепер стало зрозуміло, що симптоми були схожі із симптомами коронавірусу.
Тоді 67-річного каменяра перевірили на наявність різних хвороб і вірусів, але всі тести були негативними.
"Я думав, що вмираю. Мені здавалося, що я майже вмираю, було так погано. Я не міг дихати самостійно, і мені здавалося, що з мене витягли кожен дюйм енергії", – розповів чоловік.
Його старша дочка, 44-річна Емма, сказала, що через кілька тижнів у неї з'явилися аналогічні симптоми, і вона почувалася так, ніби її "збив потяг".
Як повідомляв OBOZREVATEL, один із перших хворих у США Грегг Гарфілд втратив через COVID-19 вісім пальців.