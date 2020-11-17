У Британії знайшли ймовірного "нульового пацієнта" з COVID-19

67-річний каменяр Брайан Стодлі може бути одним із перших хворих на COVID-19 жителів Британії.

Як пише Daily Mail, сам Стодлі вважає, що заразився коронавірусом за кілька місяців до перших офіційних випадків захворювання в Китаї в грудні минулого року. Він розповів, що подорожував у Римі у вересні 2019 року. Після повернення, потрапив до лікарні з високою температурою, кашлем і задишкою.

Пізніше захворіли всі члени його сім'ї. Стодлі був прикутий до ліжка декілька тижнів і в шпиталі його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

Стодлі із сім'єю подорожував Римом Daily Mail

Тоді загадкова недуга збила лікарів із пантелику. Тепер стало зрозуміло, що симптоми були схожі із симптомами коронавірусу.

Тоді 67-річного каменяра перевірили на наявність різних хвороб і вірусів, але всі тести були негативними.

Брайану Стодлі 67 років Daily Mail

"Я думав, що вмираю. Мені здавалося, що я майже вмираю, було так погано. Я не міг дихати самостійно, і мені здавалося, що з мене витягли кожен дюйм енергії", – розповів чоловік.

Його старша дочка, 44-річна Емма, сказала, що через кілька тижнів у неї з'явилися аналогічні симптоми, і вона почувалася так, ніби її "збив потяг".

Стодлі був прикутий до ліжка декілька тижнів, його під'єднали до апарату ШВЛ Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із перших хворих у США Грегг Гарфілд втратив через COVID-19 вісім пальців.